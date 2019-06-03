قطر ترشح سفيراً في الأردن من العائلة الحاكمة

وطنا اليوم-عمان:رجحت مصادر قطرية أن الدوحة سترشح شخصية من العائلة الحاكمة سفيراً لها في المملكة الأردنية الهاشمية.

وكان الأردن أرسل اسم السفير زيد اللوزي لاستمزاج رأي السلطات القطرية حول تعيينه سفيراً للمملكة في الدوحة.

ومن المعلوم ان اللوزي هو اقدم سفير في مركز الوزارة ويشغل منصب الأمين العام.

وكانت الحكومة الأردنية اتخذت في تموز/ يونيو 2017، قرارا بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد يومين على الازمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.

وتفهمت السلطات القطرية أبعاد الخطوة الأردنية، فيما لم تنقطع الاتصالات بين البلدين.