الرئيسية | محليات الملك والسيسي يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية

وطنا اليوم-عمان:بحث جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اتصال هاتفي الثلاثاء، العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك. وتم خلال الاتصال استعراض التطورات الإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد جلالة الملك أهمية دعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وإقامة دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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