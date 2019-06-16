الحكومة تنفي وجود إملاءات اقتصادية خارجية

وطنا اليوم-عمان:نفى وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، محمد العسعس، وجود إملاءات اقتصادية خارجية، على الحكومة.

وقال العسعس، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، "لا يوجد إملاءات ولا ضغوطات خارجية، بشأن ملف الإصلاح الاقتصادي في الأردن".

وأوضح "عملية الإصلاح في الأردن، خيار استراتيجي في الأردن، لتحقيق النمو".

وبيّن العسعس، "جميع الجهات الدولية هي شريكة، وتقدم النصح للأردن، ونحن أصحاب القرار".

وجاء حديث العسعس، تعليقا على سؤال حول افتتاح مكتب للبنك الدولي، في وزارة التخطيط بعمّان.