 وطنا نيوز -دعوة للأردنيين للتقليل من استخدام المركبات الخاصة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
دعوة للأردنيين للتقليل من استخدام المركبات الخاصة
التاريخ : 25-06-2019 04:16:36 المشاهدات: 1810

وطنا اليوم-عمان:دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين للتوقف عن قيادة المركبات الخاصة في أيام العطل الرسمية وايام الجمعة توفيراً للوقود والانفاق العائلي.

وقالت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن حملة صف سيارتك يجب أن تكون من خلال صفها في الأماكن المخصصة لها لا أن تكون في منتصف الشارع لتعيق حركة السير الذي هو ملك للجميع ذلك أن هناك حالات تستوجب أن يكون الطريق مفتوحا بشكل دائم أمام حركة السير مثل حالات الطوارئ لسيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات أو سيارات الدفاع المدني.

ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المواطنين للتعاون والتنسيق بين مستخدمي السيارات خصوصاً سكان المناطق المتجاورة أو سكان المحافظات من خلال استخدام سيارة واحدة في تنقلاتهم وخاصة بين المحافظات.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق