دعوة للأردنيين للتقليل من استخدام المركبات الخاصة

وطنا اليوم-عمان:دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك المواطنين للتوقف عن قيادة المركبات الخاصة في أيام العطل الرسمية وايام الجمعة توفيراً للوقود والانفاق العائلي.

وقالت في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن حملة صف سيارتك يجب أن تكون من خلال صفها في الأماكن المخصصة لها لا أن تكون في منتصف الشارع لتعيق حركة السير الذي هو ملك للجميع ذلك أن هناك حالات تستوجب أن يكون الطريق مفتوحا بشكل دائم أمام حركة السير مثل حالات الطوارئ لسيارات الإسعاف الخاصة بالمستشفيات أو سيارات الدفاع المدني.

ودعا رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات المواطنين للتعاون والتنسيق بين مستخدمي السيارات خصوصاً سكان المناطق المتجاورة أو سكان المحافظات من خلال استخدام سيارة واحدة في تنقلاتهم وخاصة بين المحافظات.