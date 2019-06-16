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لا مشاركة أردنية في جدول أعمال ورشة البحرين
وطنا اليوم-عمان:اظهر جدول أعمال ورشة البحرين الاقتصادية "الشق الاقتصادي لصفقة القرن" بحسب ما وصفته الادارة الامريكية، عدم وجود أي مشاركة لأي مسؤول أردني او رجال اعمال أردنيين في جلسات الورشة الممتدة على مدار يومين.
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