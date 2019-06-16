لا مشاركة أردنية في جدول أعمال ورشة البحرين

وطنا اليوم-عمان:اظهر جدول أعمال ورشة البحرين الاقتصادية "الشق الاقتصادي لصفقة القرن" بحسب ما وصفته الادارة الامريكية، عدم وجود أي مشاركة لأي مسؤول أردني او رجال اعمال أردنيين في جلسات الورشة الممتدة على مدار يومين.

وبحسب جدول الأعمال يترأس مندوبو الدول ورجال أعمال مشاركون في ورشة المنامة، جلسات متفرقة، الا ان الأردن لن يقدم أي جلسة، فيما يفتتح كبير مستشاري الرئيس الامريكي وصهره، جاريد كوشنير أعمال الورشة مساء اليوم الثلاثاء.

ويتمسك الأردن بثوابته الراسخة تجاه القضية الفلسطينية خلال مشاركته بالورشة، والمتمثلة بلاءات الملك الثلاث، لا للتوطين، ولا للوطن البديل، ولا للتخلي عن القدس.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز في تصريحات له الجمعة، بعد إعلان الأردن مشاركته رسميا بورشة البحرين، أن الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولن يتغير، بأن السبيل الوحيد لحل القضية الفلسطينية، هو حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران للعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال إن الأردن لن يكل ولن يمل في الحديث عن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس، او عن الثوابت الأردنية التي لن يتخلى عنها.

وأعادت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمات ما أكده رئيس الوزراء، بأن الأردن لن يتخلى عن لاءات الملك الثلاث.

وقالت خلال لقاء عدد من الصحفيين إن مشاركة الأردن في ورشة البحرين فقط للاستماع، ووضع رؤيتنا وسياستنا.

وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين أعلنت أن الأردن قرر المشاركة للاستماع لما سيطرح والتعامل معه وفق مبادئه الثابتة أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى، وأن لا بديل لحل الدولتين الذي يضمن جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفِي مقدمتها حقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكدت الخارجية موقف الأردن الراسخ الواضح أن لا طرح اقتصاديا يمكن أن يكون بديلا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.