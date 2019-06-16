الرئيسية | محليات الأمانة توقف عمال الوطن عن العمل ظهر الثلاثاء

وطنا اليوم-عمان:قررت أمانة عمان الكبرى إيقاف عمال الوطن عن العمل خلال ساعات ظهر الثلاثاء، والتي ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وفقا لدائرة الأرصاد الجوية . وقال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة إن مديرية المناطق عممت على كوادرها بالميدان عدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة حفاظا على سلامتهم.

تابعنا على تطبيق نبض

التعليقات تنويه • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.

• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.

• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.

• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر. لا يوجد تعليقات على هذا الخبر