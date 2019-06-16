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الأمانة توقف عمال الوطن عن العمل ظهر الثلاثاء
وطنا اليوم-عمان:قررت أمانة عمان الكبرى إيقاف عمال الوطن عن العمل خلال ساعات ظهر الثلاثاء، والتي ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة وفقا لدائرة الأرصاد الجوية .
وقال نائب مدير المدينة لشؤون المناطق والبيئة المهندس باسم الطراونة إن مديرية المناطق عممت على كوادرها بالميدان عدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة حفاظا على سلامتهم.
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