الرئيسية | محليات وزيرة النقل السابقة : الباص السريع تأثر بالسلبية

وطنا اليوم-عمان:قالت وزيرة النقل السابقة، لينا شبيب، إن النظرة السلبية، تعتبر من معيقات مشروع الباص السريع.

وأضافت شبيب في تصريحات لقناة الأردن اليوم، أن المشروع يمر بعقبات عديدة، منها المواقع التي لا يمكن إغلاقها، ويجب أن تبقى مفتوحة للمرور، وكذلك الصورة السلبية التي عكست فشل المشروع حتى قبل أن يبدأ.

وأكدت أن الباص السريع، مشروع هام جدا في عمّان، وما زال في بدايته، حيث أن الأعمال الجارية في الشوارع الآن هي للبنية التحتية، دون الجوانب التشغيلية.

ولفتت الوزيرة السابقة، إلى أن عدد سكان عمّان يصل إلى 4.5 مليون نسمة، يُضاف لهم مليون شخص يزورونها في الصباح من مختلف المحافظات، ما يؤكد ضرورة إنجاز مشروع بهذا الحجم لتحسين منظومة النقل العام.

وشددت شبيب، على أنه لا يمكن استمرار العمل بوسائل النقل التقليدية، وأن مشروع الباص السريع سيساهم بحل جزء من مشاكل منظومة النقل العام ويعطي انطباعا جديدا عنها.

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