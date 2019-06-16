الرئيسية | محليات العمل الإسلامي يتشح بالسواد عشية انطلاق ورشة البحرين

وطنا اليوم-عمان: اسدل حزب جبهة العمل الإسلامي، على مقره الرئيسي اللافتات السوداء مساء الاثنين عشية انطلاق ورشة البحرين التطبيعية . يذكر ان الحزب سيعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع كتلة الاصلاح النيابية اليوم الثلاثاء بتمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، يليه اعتصام ووقفة شعبية يشارك فيها عدد من الشخصيات الوطنية والحزبية والنقابية والشعبية.

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