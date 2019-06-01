اللجـوء السـوري بالأردن يرفـع الطلـب على المياه 40 ٪

وطنا اليوم-عمان: أكد أمين عام سلطة المياه المهندس اياد الدحيات ان سلطة المياه تعمل على توفير توفير حلول ناجعة لقطاع المياه في المناطق الاكثر استضافة للاجئين السوريين وما رافقه من ازدياد في الطلب على المياه وصل الى اكثر من 40% في محافظات الشمال من خلال تنفيذ خطة شمولية للمياه في مناطق لواء بني كنانة عاجلة بقيمة نصف مليون دينار، اضافة الى تأمين تمويل من بنك الاستثمار الاوروبي لتنفيذ عدة حزم لتطوير مصادر مائية جديدة مدعمة ببرامج متطورة وحديثة واتخاذ كافة الاجراءات الضرورية بما يضمن تحسين التزويد المائي من خلال استبدال الشبكات وخفض الفاقد في مناطق اللواء . واشار خلال رعايته لورشة عمل لدراسة الجدوى لمشروع تحسين وتحديث انظمة المياه بحضور ممثلين عن بنك الاستثمار الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وشركة مياه اليرموك وبحضور كبار مسؤولي قطاع المياه ان سلطة المياه تهدف الى تطوير الاداء المؤسسي لشركة مياه اليرموك وكوادرها وتنفيذ مشاريع تدعم الواقع المائي خاصة في المناطق التي عانت من اختلالات كبيرة خلال الاوقات الماضية.

واضاف ان سلطة المياه بصدد المباشرة بأعداد دراسة فنية لتحسين التزويد المائي لمناطق اللواء حتى العام 2045 وربطها على المشروع الاستراتيجي (جر مياه وادي العرب2) وتنفيذ شبكات جديدة في عدد في لواء بني كنانة الذي يتكون من اكثر من (25) قرية وتشمل قرى (المخيبة الفوقا والمخيبة التحتا وحبراص وعقربا وسحم والرفيد واليرموك وحرتا وكفرسوم ملكا وسمر وبريشتا وأم قيس وابدر وسما وكفرجايز. ، حريما ، أبو اللقوس، القصفا، يبلة، خرجا، حاتم، الخريبة، خربة عزريت، البرز. ينتمي إلى البلديات التالية (الشعلة، السرو، خالد بن الوليد ، اليرموك والكفارا) .