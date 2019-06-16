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تحويلات الباص السريع تثير مخاوف تجار الزرقاء
وطنا اليوم-عمان:دعا عدد من أصحاب المحلات التجارية الواقعة على جانبي شارع الأتوستراد "عمان – الزرقاء" إلى دراسة واقع الحركة التجارية والحرص على عدم إلحاق الضرر بالتجار قبل الشروع في تنفيذ التحويلات المرورية الخاصة بمشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء.
وقال رئيس الغرفة حسين شريم "إن الغرفة لن توافق على التحويلات المرورية الخاصة بالمشروع إلا إذا وافقت بلدية الزرقاء مسبقاً عليها"، مشيراً إلى اهتمام الغرفة بأن لا تؤثر التحويلات التي ستنفذ، على حركة التسوق التجارية وأن لا تضر بمصالح التجار، لأن الأضرار التي ستلحق بهم ستؤثر على الاقتصاد الوطني.
ولفت المهندس البستنجي إلى أن المشروع يشتمل على تنفيذ نفقين، الأول عند الإشارات الضوئية قرب مستشفى جبل الزيتون بطول 490 مترا وبعرض 30 متراً، والثاني عند إشارة محافظة الزرقاء وحتى المحطة الرئيسية مقابل مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" قرب مجمع الأمير راشد "المجمع الجديد" بطول 900 متر وثلاثة مسارب يمين وثلاثة مسارب شمال.
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