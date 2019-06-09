كادبي توشح مبناها الرئيسي في العاصمة بشعار وتستمر المسيرة

وطنا اليوم-عمان:ضمن احتفاءات مركز الملك مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي" بعيده العشرين تزامنا مع احتفاءات المملكة بالعيد العشرين لعيد الجلوس الملكي، وشح المبنى الرئيسي للمركز بشعار "وتستمر المسيرة".

واكد مدير عام مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير "كادبي" اللواء الركن محمد سليمان فرغل، أن المركز يستمر بالتطوير والتحديث ليبقى كما يريده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم مركزا إبداعيا في مجالات البحث والتطوير وتوفير الحلول الإبداعية في الصناعات الدفاعية.

وأشار الى ان المركز قظ دأب منذ تأسيسه عام 1999 على التحديث والتطوير وإدخال افضل المنظومات المطورة محليا في مجالات التصنيع العسكري من أسلحة خفيفة وذخائر وآليات مصفحة، جنبا الى جنب مع مواكبة التطوير والتحديث والممارسات العالمية شاملا تكنولوجيا الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

وقال اللواء فرغل ان العديد من الدول في المنطقة وحتى بالعالم أبدت أعجابها بالمستوى الذي وصل اليه المركز، مؤكدا ان المركز اليوم يصدر الكفاءات والخبرات للعالم كافة.

وشدد على ان هذا التميز لم يكن ولن يكون لولا الدعم الخاص من جلالة الملك نحو التطوير والتحديث الدائم