 وطنا نيوز -الحكومة تلتقي المُتعطّلين عن العمل من حملة الدكتوراه
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الحكومة تلتقي المُتعطّلين عن العمل من حملة الدكتوراه
التاريخ : 24-06-2019 08:32:17 المشاهدات: 977

وطنا اليوم-عمان:بعد اعتصامهم لأكثر من مرة على الدوار الرابع، التقت الحكومة عبر وزير التعليم العالي وليد المعاني، الإثنين،  المُتعطّلين عن العمل من حملة "الدكتوراه" في دار رئاسة الوزراء.

وعرض ممثلين عن المُتعطّلين عن العمل من حملة درجة الدكتوراه،  أبرز التحدّيات والمصاعب التي يواجهونها في إيجاد فرص عمل؛ مشيرين إلى أنّ توسّع الجامعات في العمل الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، وتكليف الإداريين وطلبة الماجستير بتدريس بعض المساقات من بين أهمّ الأسباب التي أدّت إلى تقليل فرصهم في الحصول على فرص عمل.

واستعرضوا خلال اللقاء قائمة مكوّنة من 54 شخصاً يحملون درجة الدكتوراه ويجدون صعوبة في إيجاد فرص عمل لهم في الجامعات، حيث وعد الوزير المعاني ببحث إمكانيّة توفير فرص عمل لهم بما يتناسب مع مؤهّلاتهم وخبراتهم في الجامعات الرسميّة والخاصّة. كما وعد ببحث الأسباب والقضايا التي طُرحت خلال اللقاء والتوصّل إلى حلول بشأنها.


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