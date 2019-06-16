جولات للكشف على المركبات الحكومية

وطنا اليوم-عمان:باشرت لجنة المركبات الحكومية المشكلة جولاتها الميدانية على الجامعات الحكومية ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي، ضمن جولتها الأولى للوقوف على وضع المركبات الحكومية في هذه الجهات.

وكان رئيس الوزراء، قد شكل لجنة لدراسة وضع المركبات الحكومية، لترشيد وضبط النفقات وإعادة توزيع المركبات الفائضة عن الحاجة لدى بعض الدوائر على اخرى تحتاجها.

وقالت دائرة اللوازم العامة في بيان اصدرته الاثنين: إن رئيس اللجنة مدير عام الدائرة الدكتور نزار مهيدات، شكل فريقي عمل من أعضاء اللجنة، حيث زار الفريق الأول الجامعات الحكومية داخل عمان، والفريق الثاني جامعات الشمال.

واضافت الدائرة أن الفريقين سيدونان بيانات المركبات الحكومية المملوكة لهذه الجهات والتدقيق عليها من خلال كشوفات تم الحصول عليها من إدارة ترخيص السواقين والمركبات.

واكدت أن كل فريق سيجري زيارتين ميدانيتين كل اسبوع لتغطية جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والكشف على المركبات الحكومية على أرض الواقع.