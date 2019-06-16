 وطنا نيوز -استطلاع صادم : 40% من الأردنيين يفكرون بالهجرة
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استطلاع صادم : 40% من الأردنيين يفكرون بالهجرة
التاريخ : 24-06-2019 04:42:00 المشاهدات: 1643

وطنا اليوم-عمان:كشفت إحصائية صادرة عن شبكة الباروميتر العربي البحثية المستقلة، الاثنين، أن 40% من الأردنيين يفكرون بالهجرة خارج المملكة.
وأكدت الإحصائية، التي أجريت لصالح شبكة BBC التلفزيونية، ارتفاع نسبة المواطنين الأردنيين الذين يفكرون بالهجرة إلى أكثر من 40% بعد أن كانت النسبة 25% في عام 2013.
وبحسب الأرقام، فإن 42% من المواطنين يرون أن إسرائيل هي أكبر مصدر تهديد أمني للمملكة.

ويرى 12% من عينة الاستطلاع أن الولايات المتحدة أكبر مصدر للتهديد الأمني، فيما يرى 11% أن إيران هي المصدر الأكبر.
ويرى 18% من العينة أنه لا يوجد مصدر يهدد أمن الأردن.

ويجري الباروميتر العربي استطلاعات كهذه في المنطقة العربية منذ عام 2006.
ويعد استطلاع 2018-2019 هذا الأكبر الذي يجرى في المنطقة على الإطلاق قياسا بعدد المشاركين وعدد الدول التي شملها، كما يعد الأعمق من ناحية شمولية الأسئلة التي طرحت على المشاركين.
وأجريت المقابلات مع المشاركين، واستغرق كل منها 45 دقيقة باستخدام الحواسيب اللوحية من قبل باحثين في أماكن تتمتع بالخصوصية.


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