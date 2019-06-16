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استطلاع صادم : 40% من الأردنيين يفكرون بالهجرة
وطنا اليوم-عمان:كشفت إحصائية صادرة عن شبكة الباروميتر العربي البحثية المستقلة، الاثنين، أن 40% من الأردنيين يفكرون بالهجرة خارج المملكة.
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