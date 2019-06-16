استطلاع صادم : 40% من الأردنيين يفكرون بالهجرة

وطنا اليوم-عمان:كشفت إحصائية صادرة عن شبكة الباروميتر العربي البحثية المستقلة، الاثنين، أن 40% من الأردنيين يفكرون بالهجرة خارج المملكة.

وأكدت الإحصائية، التي أجريت لصالح شبكة BBC التلفزيونية، ارتفاع نسبة المواطنين الأردنيين الذين يفكرون بالهجرة إلى أكثر من 40% بعد أن كانت النسبة 25% في عام 2013.

وبحسب الأرقام، فإن 42% من المواطنين يرون أن إسرائيل هي أكبر مصدر تهديد أمني للمملكة.

ويرى 12% من عينة الاستطلاع أن الولايات المتحدة أكبر مصدر للتهديد الأمني، فيما يرى 11% أن إيران هي المصدر الأكبر.

ويرى 18% من العينة أنه لا يوجد مصدر يهدد أمن الأردن.

ويجري الباروميتر العربي استطلاعات كهذه في المنطقة العربية منذ عام 2006.

ويعد استطلاع 2018-2019 هذا الأكبر الذي يجرى في المنطقة على الإطلاق قياسا بعدد المشاركين وعدد الدول التي شملها، كما يعد الأعمق من ناحية شمولية الأسئلة التي طرحت على المشاركين.