وفد عسكري قطري يزور الأردن لهذا السبب !

وطنا اليوم-عمان:استقبل مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الطبيب شوكت التميمي اليوم الاثنين, قائد الخدمات الطبية القطرية العميد الركن ناصر محمد الكعبي والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان بحضور مساعد مدير عام الخدمات لشؤون المدينة الطبية ومستشار رئيس هيئة الأركان لشؤون الخدمات الطبية وعدد من أصحاب الاختصاص في مديرية الخدمات الطبية، تعزيز العلاقات الطبية والعسكرية بين الخدمات الطبية الملكية والخدمات الطبية القطرية. وأكد التميمي أننا نعمل باستمرار على تطوير سبل التعاون المشترك، والتطلع إلى آفاق جديدة في هذا الجانب، بما يخدم الجانبين وبما يضمن الخروج بنتائج مثمرة ومميزة.

وذكر الكعبي أن هدف الزيارة هو الاطلاع عن كثب على تجربة الخدمات الطبية الملكية المشهود لها بالاحترافية والمهنية، والعمل على إيجاد شراكات جديدة معها وتبادل الخبرات فيما بيننا ما يسهم في إثراء التجربة القطرية بإنشاء مستشفيات عسكرية جديدة.

واستمع الوفد الضيف إلى إيجاز عن نشأة وتطور الخدمات الطبية الملكية والمستشفيات العسكرية التي تديرها، والمنتشرة من شمال المملكة إلى جنوبها، والصروح التعليمية التابعة لها والتي ترفد المؤسسة بكوادر مؤهلة ومدربة، بالإضافة إلى الخطط التطويرية المستقبلية للمؤسسة. وتضمن الإيجاز خطط مديرية التدريب الفني ودورها في تأهيل الأطباء والممرضين والمهن الطبية والارتقاء بمستواهم العلمي، من خلال إشراكهم في دورات متخصصة وابتعاثهم إلى الدول المتقدمة، وعقد برامج الإقامة والاختصاص للأطباء من الأردن والدول الشقيقة، والدور العلمي لكلية الأميرة منى في تدريس وتأهيل الممرضات وعقد برامج الماجستير والدورات التخصصية.

وجال الوفد الضيف خلال زيارته على عدد من المستشفيات والمراكز الطبية في مدينة الحسين الطبية وكلية الأميرة منى للتمريض، اطلعوا خلالها على الإجراءات الطبية المتبعة والإنجازات الطبية التي حققتها والتداخلات الجراحية النوعية التي تجريها. وأشاد الوفد الضيف بالتقدم الكبير الذي شهدته الخدمات الطبية الملكية في السنوات السابقة على كافة الأصعدة الإنشائية والفنية والتكنولوجية.