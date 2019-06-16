الأردن يطلب دعما أميركيا لخدمة وطن

وطنا اليوم-عمان:بحث وزير العمل نضال البطاينة مع القائم باعمال الوكالة الامريكية للتنمية الدولية رالف كولينغ والوفد المرافق، اليوم الاثنين، رفع مستوى التعاون والتنسيق بين الوزارة والوكالة في مختلف المجالات العمالية وسبل تعزيزها بما يسهم في تخفيض معدلات ونسب البطالة وتهيئة المزيد من فرص التشغيل للاردنيين.

واكد البطاينة الدور الرائد الذي تقوم به الوكالة في توفير المساعدة الاقتصادية والتنموية والإنسانية حول العالم ومن ضمنها الاردن، مبينا رغبة الوزارة في التعاون مع الوكالة في الكثير من المجالات وخصوصا دعم تطوير برنامج خدمة وطن، في ظل توجه الوزارة لوضع اجراءات تحسينية عليه وتوجيهه نحو رفع مهارات المتدربين مهنيا، وزيادة العائد التدريبي لهم تبعا لإحتياجات سوق العمل الحقيقية، والتوسع والتنوع في البرامج التدريبية في قطاعات ومهن جديدة .

ويهدف البرنامج الى تطوير قدرات الطلاب في عدد من المهارات لضمان حصول المتدربين على فرص عمل تدريجيا، والتأكيد على التشغيل بعد الانتهاء من البرنامج اضافة الى هدفه الاساسي وهو صقل المهارات ورفع كفاية المتدربين.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من الاطراف المعنية في الوزارة والوكالة لوضع التصورات والمقترحات اللازمة خلال اسبوعين من تاريخه لغايات البدء بتنفيذ خطة مشتركة تساهم في الارتقاء بمستوى البرنامج.