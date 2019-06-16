المعاني ينفي حصر المكرمات على الدورة العادية للتوجيهي

وطنا اليوم-عمان: قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي وليد المعاني، الاثنين، إن فرص المكرمات الملكية لطلبة التوجيهي، متاحة للدورتين الأساسية والتكميلية على حد سواء.

وبين المعاني في تغريدة له أن فرص المكرمات هذه تشمل مكرمات ابناء القوات المسلحة وأبناء المعلمين ومكرمة أبناء المخيمات.

‏وأكد المعاني أن الامتحان يسير بطريقة طبيعية، ونتطلع لنتائج جيدة.

وتاليا تغريدة المعاني: