 وطنا نيوز -المعاني ينفي حصر المكرمات على الدورة العادية للتوجيهي
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المعاني ينفي حصر المكرمات على الدورة العادية للتوجيهي
التاريخ : 24-06-2019 02:23:37 المشاهدات: 819

وطنا اليوم-عمان: قال وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي وليد المعاني، الاثنين، إن فرص المكرمات الملكية لطلبة التوجيهي، متاحة للدورتين الأساسية والتكميلية على حد سواء.
وبين المعاني في تغريدة له أن فرص المكرمات هذه تشمل مكرمات ابناء القوات المسلحة وأبناء المعلمين ومكرمة أبناء المخيمات.

‏وأكد المعاني أن الامتحان يسير بطريقة طبيعية، ونتطلع لنتائج جيدة.

وتاليا تغريدة المعاني:

ابنائي الطلبة، الامتحان يسير بطريقة طبيعية، ونتطلع لنتائج جيدة. ستكون فرص المكرمات الملكية متاحة للدورتين الأساسية والتكميلية على حد سواء وهذه تشمل مكرمات ابناء القوات المسلحة وأبناء المعلمين ومكرمة أبناء المخيمات. حظا موفقا. #توجيهي_2019


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