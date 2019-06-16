حكومة الرزاز تتقشف : لم نشترِ سيارة منذ عام

وطنا اليوم-عمان: قالت حكومة عمر الرزاز، في وثيقة إنجازاتها "الحكومة في عام.. قرارات وأرقام"، إنه لم يتم شراء أي مركبة حكومية خلال العام الأول من عمرها.

واستعرضت الحكومة جملة من الإجراءات ضمن سياسة الترشيد وضبط النفقات، ومنها عدم شراء أي مركبة حكومية، وحصر استخدام المركبات الحكومية بالأعمال الرسمية.

وأكدت أنها استغنت عن المركبات ذات المحركات الكبيرة، سواء بالشطب أو البيع، وكذلك إعادة توزيع باقي المركبات الفائضة عن الحاجة، حيث تم تسليم 33 مركبة لدائرة اللوازم.

كما لفتت الحكومة إلى أنها خصصت مركبة واحدة فقط لكل وزير أو موظف من موظفي الفئة العليا.

وعلى صعيد الأثاث، قالت الحكومة إنها منعت شراء الأثاث إلا للضرورة القصوى.

وتطرقت وثيقة الإنجازات إلى منع سفر الوفود الرسمية إلا للضرورة القصوى، والاستعاضة عن الوفود بكوادر السفارات، وتقليص عدد أعضاء الوفد الرسمي إلى الخارج بحيث لا يتجاوز 3 أشخاص.