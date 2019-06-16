الرئيسية | محليات الأردن يمنع البحارة من ادخال الخضار والفواكه السورية

وطنا اليوم-عمان:أصدرت وزارة الزراعة قراراً بمنع سيارات البحارة المحملة بالخضار الفواكه السورية من الدخول من المعابر الحدودية اعتباراً من اليوم الاثنين. وجاء هذا القرار حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وذلك بسبب احتوائها على متبقيات المبيدات بمستويات عالية ووحماية المزارعين المحليين من المنافسة غير العادلة بسبب أسعارها المنخفضة. وتهيب وزارة الزراعة بالاخوه المواطنين والتجار عدم تداول هذه المنتجات ان وجدت والتواصل مع الوزارة حول اي محصول مجهول المنشأ مما للمتبيقات من اثر سلبي على صحه الانسان.

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