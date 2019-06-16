توضيح هام من نقابة الممرضين حول مرتكب جريمة الكرك

وطنا اليوم-عمان:قال نائب نقيب الممرضين محمد الخرابشة، في تصريح مقتضب إن مرتكب جريمة مستشفى الكرك الإيطالي ليس ممرض وإنما يعمل فني مختبر.

وأضاف الخرابشة، أن النقابة تواصلت مع فرع النقابة بالمحافظة للوقوف على أسباب الحادثة.

من جهة اخرى كشف عدد من شهود العيان على حادثة إطلاق النار التي وقعت داخل مستشفى الكرك الايطالي والتي جاءت على خلفية خلافات شخصية بين القاتل ومديره حول فصل القاتل من العمل.

وروى الشهود أن القاتل كان في عمله أمس الاحد وكالمعتاد، ليتفاجأ بتسلمه كتاب فصله من العمل.

وقال ذات الشهود ان القاتل حضر اليوم الاثنين، وهو في حالة غضب شديد وطلب من الممرضات والعاملات من النساء مغادرة المكان للخارج حيث قام بإطلاق النار على الدكتور عبد الله البيطار برصاصة واحدة بالرأس فيما أصيب زميل آخر له ووضعه الصحي سيء .

واضاف الشهود ان للقاتل دخل الى غرفة المختبر وقام بإشعال النار قاصدا الانتحار إلا أنه أسعف ووصفت حالته العامة بالسيئة.