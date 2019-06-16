لجنة حكومية لدراسة أسعار الأدوية البيطرية

وطنا اليوم-عمان:قرر وزارة الزراعة، تشكيل لجنة مشتركة مع النقابات ذات الصلة لإعادة دراسة أسعار الأدوية واللقاحات البيطرية وتحديد اسعارها و بما يتناسب مع القدرات المالية لمربي الثروة الحيوانية وصولا لتخفيف كلف الإنتاج على المزارعين وتحقيق التوازن في الأسعار.

وجاء القرار، تماشياً مع التوجهات الحكومية في ضبط الأسعار بما يتناسب و تكلفتها الحقيقية، وبإيعاز من وزير الزراعة ووزير البيئة إبراهيم الشحاحدة.

وقالت الوزير إنها تهدف لدعم القطاع الزراعي كما اوعز الوزير بالبدء بإجراءات طرح عطاءات شراء الأدوية واللقاحات البيطرية التي تقدم مجانا لدعم مربي الثروه الحيوانيه في المملكه بالإضافة إلى إستمرار الحكومة بدعم الأعلاف كل ذلك يأتي ضمن إجراءات وزارة الزراعة للتخفيف من كلف الإنتاج وذلك لزيادة فرص تنافسية المنتجات الاردنيه في التصدير للأسواق المجاوره.

ويذكر ان وزارة الزراعة قامت بتوزيع مايقارب ال١٠ ملايين جرعة لقاحات مجانية وتوزيع علاجات ومبيدات مجانية بقيمة ١٢٠ الف دينار لمجموعة من الامراض اهمها الحمى القلاعية والجدري والحمى الفحمية والتسمم المعوي وطاعون المشترات والحمى المالطية ولكافة مديريات الزراعة في المحافظات .