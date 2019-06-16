المياه تردم بئرا مخالفا بعمق 500 متر في الرمثا

وطنا اليوم-عمان:قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه انها ردمت بئرا مخالفا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين ترافقها قوات أمنية من الامن العام والدرك محفور على عمق يزيد على (500) متر داخل مزرعة يقوم بسحب الالاف الامتار المكعبة التي تستخدم لري مزروعات بمساحات مختلفة داخل مزارع وتزويد صهاريج في المنطقة مشددة على ان الحملة متواصلة في جميع المناطق .

وبالتفاصيل بينت انه وبناء على المعلومات المتوفرة لدى قسم حوض اليرموك تم تنسيق حملة امنية حيث تم مداهمة احدى المزارع في منطقة الرمثا العائدة لـ ( ش .أ .ر ) وتم استخدام باكو لوجود عوائق وتم ضبط البئر المخالف و المباشرة بردمه واعداد الضبوطات القانونية الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى الجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيق والسير بالقضية حسب احكام القانون.

واكدت الوزارة / سلطة المياه انها تواصل حملات مداهمة لعدد من المواقع لضبط اي مخالفات او تجاوزات بالاعتداء على مصادر المياه مناشدة المواطنين بضرورة الابلاغ عن مثل هذه الاعتداءات من قبل بعض المخالفين حماية لحقوق الوطن والمواطنين المائية مؤكدة ان القانون يعتبر الاعتداء على مصادر المياه جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدد طويلة وغرامات مالية كبيرة مؤكدة ان الاجهزة المختصة تقوم بالبحث عن المعتدين .