نقابة المهندسين تستنكر قرار مشارركة الحكومة في مؤتمر البحرين

وطنا اليوم-تستنكر نقابة المهندسين الأردنيين بأشدّ العبارات قرار الحكومة المشاركة في مؤتمر البحرين الذي سيبحث الجانب الاقتصادي في صفقة القرن.

لقد حذّرنا في نقابة المهندسين الأردنيين من المحاولات الأمريكية المتواصلة لطمس الصراع مع العدو الصهيوني وتحويله إلى مسألة اقتصادية، ونحذّر اليوم من عواقب عدم الالتفات والاستماع إلى الأصوات الشعبية التي دوّت في شوارع الأردن رفضا للمشاركة في مؤتمر البحرين.

وتؤكد النقابة على أن المشاركة في مؤتمر البحرين تعني القبول بصفقة القرن التي تهدد الأردن بشكل مباشر، وتمسّ الأمة العربية كلّها وليس القضية الفلسطينية فحسب.

إن الحكومة بقرارها الأخير ضربت عرض الحائط الارادة الشعبية والموقف النقابي الرافض لانخراط الأردن في أي مشاريع ومخططات صهيوأمريكية تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، كما أن الحكومة تجاهلت بقرارها المؤسف حقوق الشعب الفلسطيني الذي كان يأمل من الأردن موقفا مغايرا على الاطلاق.

وتُذكّر نقابة المهندسين الحكومة بأن التاريخ سيُسجّل تخاذلها في الدفاع عن القضية الفلسطينية في صفحاته السوداء، مطالبة إياها بالغاء مشاركتها في هذا المؤتمر انسجاما مع لاءات الملك الثلاث ووعود الحكومة التي تنصلت منها، فالتراجع عن الخطأ فضيلة.



مجلس نقابة المهندسين الاردنيين



23/6/2019