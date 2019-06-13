قريباً.. أسعار لكافة اراضي المملكة بالجريدة الرسمية

وطنا اليوم-عمان:اكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة معين الصايغ، الإنتهاء من الإجتهاد الشخصي في عملية التقدير التي تتم في دائرة الاراضي والمساحة .

وقال الصايغ : سيتم وضع أسعار إدارية بالإتفاق مع جميع المعنيين بالقطاع العقاري وسوف تنشر بالجريدة الرسمية ويسمح بالاعتراض عليها خلال مدة زمنية معينه.

وعقب الصايغ على أن قرار مجلس الوزراء الخاص بنظام افراز "الاربعات" لم يكن معمول به في كافة المحافظات مشددا على تعميم نظام افراز الاربعات على جميع أنحاء المملكة، منوها إلى ان العمل بهذا النظام يحل مشاكل كانت مطلب لفئة كبيرة من المواطنين.