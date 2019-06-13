 وطنا نيوز -الأردن يعيد النظر ببلدان عاملات المنازل
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الأردن يعيد النظر ببلدان عاملات المنازل
التاريخ : 23-06-2019 09:01:26 المشاهدات: 1746

وطنا اليوم-عمان:كشف وزير العمل، نضال البطاينة، عن التوجه إلى إعادة النظر بالبلدان التي يستقدم منها الأردن، عاملات المنازل.

وقال البطاينة، خلال استضافته عبر التلفزيون الأردني، الأحد، "هناك بلد آسيوي، لا أريد ذكر اسمه، يرتفع به مستوى الجريمة، ومنعت بلدان عديدة استقدام العاملات منه".

وأوضح أن "العاملات من هذا البلد الآسيوي، ارتكبن جرائم في الأردن".

وبيّن البطاينة، أن "وزارة العمل تتجه لوقف استقدام العاملات من هذه الدولة".

ونوّه إلى أنه أوعز بإعادة دراسة، البلدان التي يستقدم منها الأردن عاملات المنازل.


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