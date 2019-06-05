 وطنا نيوز -الغذاء تنفي وجود دواء يحوي فايروساً قاتلاً في الأردن
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الغذاء تنفي وجود دواء يحوي فايروساً قاتلاً في الأردن
التاريخ : 23-06-2019 08:43:01 المشاهدات: 184

وطنا اليوم-عمان:نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء وجود دواء يحوي فايروساً قاتلاً في الأردن مصدره الإحتلال.

وقالت المؤسسة في تعليق لها ، مساء الأحد:" إنه لا يوجد في الأردن دواء مسجل باسم بارستيامول، وأنها لا تسمح باجازة تداول أي دواء إلا بعد تسجيله أصولياً وحسب أسس علمية لضمان سلامة وفاعلية وجود الأدوية.

وكانت اشاعة انتشرت مؤخراً في المملكة، حول وجود هذه الدواء في الاردن، ومصدره الاحتلال، وانه يقضي على من يتناوله خلال 5 أيام.


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