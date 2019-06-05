الرئيسية | محليات منتدون يخرجون بتوصيات في ملتقى (رعاية الكرامة الإنسانية – وحقوق الخادمات-) السبت 22/6/2019

وطنااليوم - حمزه الشوابكه الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرّمه، وصلى الله على نبيه وصحبه وآله، وبعد:

فلقد أقرّ الدين الإسلامي أنّ الله عز وجل أعطى الإنسان كرامة إنسانية لم يعطها دين آخر له، فاعتبر أنّ نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم من أجل تبليغ البشرية الرسالة الإسلامية وإنقاذهم من الظلمات إلى النور شكل من أشكال الكرامة الإنسانية التي حظي بها الفرد المسلم، ولقد أكّدت العديد من الأحاديث النبوية الشريفة على كرامة الفرد، وأنّ أساس التفاضل بين الناس التقوى وليس التمييز العرقي أو الجنسي، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلكم لآدم وآدم من تراب) وقال أيضاً في حديث آخر: (لا فضل لعربيّ على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى).



فقام مركز الإمام الشافعي بعقد الملتقى السادس عشر تحت عنوان:

“تحقيق الكرامة الإنسانية وحقوق الخادمات”

في هذا اليوم المبارك، يوم السبت الموافق ١٤٤٠/١٠/٢٠-٢٠١٩/٦/٢٢ .



قدم فيه ورقتان بحثيتان:

الورقة الأولى: “ولقد كرمنا بني آدم” / د. حسين الدريدي.

الورقة الثانية: تحقيق الكرامة / د. سمير مراد.



وفي نهاية الملتقى خرج الباحثان بالتوصيات التالية:



1. حرص الإسلام حرصا شديدا على تكريم الإنسان، وجعله متربعا على عرش المخلوقات، وتوجه سيدا لهذا الكون.

2. سعة نطاق تكريم الإنسان في الإسلام، وأن هذا التكريم، تمثل في صورة مجموعة كبيرة من الحقوق التي منحها الإسلام للإنسان، والتي كانت لازمة من لوازم عيشه الكريم، كحق الحياة والحرية والعدل والمساواة … الخ.

3. لم يكتف الإسلام بتقرير مجموع الحقوق التي تحفظ كرامة الإنسان؛ بل إنه شرع مجموعة من العقوبات الدنيوية والأخروية لمنع الاعتداء على هذه الحقوق ومن ثم إذلال الإنسان وهدر كرامته.

4. يظهر من خلال البحث كذلك، كيف حرص المسلمون الأوائل على الحفاظ على كرامة الإنسان بغض النظر عن جنسه أو لونه أو لسانه أو دينه.

5. إن كل أحكام التشريع الإسلامي جاءت منسجمة مع ما تقرر في هذا التشريع من الحفاظ على كرامة الإنسان ولا تناقض في هذا الأمر.



6. إن شمول نطاق الكرامة الإنسانية في الإسلام يعتبر حاكما على كل السلوكيات والتصرفات الاجتهادية عند الاجتهاد في النوازل الحادثة، بحيث لا يمكن تقرير حكم لها يكون فيه امتهان لكرامة الإنسان.

7. إن المواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية الحديثة، التي تناولت موضوع الكرامة الإنسانية، وما ينبثق عنها من حقوق وحريات، ما هي إلا تكرار لما قرره الشرع الإسلامي الحنيف.



8. أعظم حق من حقوق الإنسان في الدنيا هو حق الحياة فيجب المحافظة عليه.

9. المحافظة على الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية سواء للفرد أو الجماعة.

10. ضرورة وجود نص دستوري عام يلزم السلطات والأفراد بعدم مس كرامة الإنسان واحترامه على كافة المستويات.

11. وجود منظمات مستقلة تتمتع بكافة الصلاحيات والحماية من أجل الدفاع عن كرامة الإنسان.

12. أهمية مكافحة حالات الظلم للمرأة وانتهاك حقوق الأطفال في المجتمعات.

13. تقديم المعاملة الحسنة للخدم التي حثنا عليها الإسلام وعدم الإساءة إليهم أو ظلمهم ووجوب الرحمة بهم.

14. تحديد فترة محددة لعمل الخدم لوجوب النظر إليهم كونهم بشرا لهم طاقة وكرامة إنسانية لا تتجاوز.

15- الخدم لهم شخصيتان؛ إنسانية وخادمية، والحق تغليب الإنسانية لأصالتها وثباتها.



16- على المؤسسات المسؤولة الحرص الشديد في قضية جلب الخادمات نوعاً وعدداً.



هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مركز الامام الشافعي العلمي /المكتب الإعلامي

































































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