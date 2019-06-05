 وطنا نيوز -غنيمات تعلن وثيقة الحكومة في عام
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غنيمات تعلن وثيقة الحكومة في عام
التاريخ : 23-06-2019 04:38:30 المشاهدات: 1281

وطنا اليوم-عمان:أعلنت وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأحد، وثيقة الحكومة خلال عام، في إشارة إلى مرور عام على تشكيل حكومة الرزاز.

وقالت غنيمات إنّ “الهدف من الوثيقة إطلاع الإعلام على التزام الحكومة بما طرحته في تعهدها”، مشيرة إلى أنّ “الإعلام شريك مع الحكومة”.

وأضافت أنّ “حجم المديونية جاء نتيجة 10 سنوات سابقة، وأن حقبة العقد الماضي كان لها تأثير على مختلف القطاعات”.

وأوضحت أنّ “الاقتصاد الأردني قوي وصاحب منعة، تعديل جديد متوقع على قانون النزاهة ومكافحة الفساد”، مشيرة إلى أنّ “148 قضية فساد تم تحولها من الحكومة إلى مكافحة الفساد”.

وقالت غنيمات إنّ “الحكومة تراجع الربع الأول من تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018”.

لقراءة الوثيقة (أنقر هنا)


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