 وطنا نيوز -الأحوال المدنية تنشر رابط الخدمات الإلكترونية
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الأحوال المدنية تنشر رابط الخدمات الإلكترونية
التاريخ : 23-06-2019 03:34:06 المشاهدات: 1373

وطنا اليوم-عمان:نشرت دائرة الأحوال المدنية والجوازات رابط الخدمات الإلكترونية.

ودعت الدائرة المواطنين للتقدم بطلب اصدار جوازات سفرهم إلكترونيا وخدمات الشهادات المسجلة مسبقا عن طريق الدخول الى رابط الخدمات الإلكترونية https://eservices.cspd.gov.jo، أو من خلال دخول الموقع الرسمي للدائرة www.cspd.gov.jo ثم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

وبينت الدائرة، أن بإمكان المواطنين الدخول الى الرابط المشار اليه وطلب فتح حساب إلكتروني، وتفعيل الحساب من خلال إرسال صورة المواطن مع صورة البطاقة الشخصية للتحقق من شخصية طالب الخدمة به وتفعيل الحساب.

واضافت ان المواطن من خلال الحساب الإلكتروني يستطيع طلب هذه الخدمات له دون الحضور الشخصي وبإمكانه الدفع الإلكتروني عن طريق اي فواتيركم eFAWATEER.

واضافت انه بالإمكان ايصال الوثيقة للخدمة المقدمة له عن طريق العنوان الذي يحدده المواطن عند طلب الخدمة بواسطة إحدى شركات التوصيل بعد مطابقة البصمة الموجودة على بطاقته الذكية أثناء التسليم.

وبينت، أن الخدمات الإلكترونية التي بإمكان المواطنين طلبها هي اصدار او تجديد جواز السفر وطلب شهادة الولادة والوفاة والزواج والطلاق المسجلة مسبقا باللغة العربية والإنجليزية، وكذلك شهادات القيد الفردي والعائلي وخدمة العنوان المصرح به.


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