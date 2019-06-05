 وطنا نيوز -إجابات صادمة من الشباب الأردني حول رأيهم بالهجرة
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إجابات صادمة من الشباب الأردني حول رأيهم بالهجرة
التاريخ : 23-06-2019 03:18:01 المشاهدات: 1516

وطنا اليوم-عمان:تراجع الأوضاع الاقتصادية في الأردن، وازدياد حجم البطالة وزيادة تكاليف المعيشة، دفعت الشباب في  الأردن للتفكير بالهجرة  بعيداً عن الأهل والدار والديار ورفقاء العمر والجار بحثا  عن مستقبلا أفضل حسب وصفهم .

وتحدث الأردنيون عن الأسباب والمسببات بروح من الاحباط أو اليأس لم تخلو من الدعابة والفكاهة التي باتت سمة رئيسية عند الأردنيين حين يريدون التعليق على قضية ما أو خبر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتركزت التعليقات بمجملها على الأوضاع الاقتصادية، وقضايا التعليم، والتأمين الشامل، والراتب وكفايته، والمعاناة من البطالة وعدم وجود العمل!!  ونحو ذلك من أمور تمس الحياة بشكل مباشر.

ولم تخلو بالطبع التعليقات التي تعبر عن حب الأردن وأهل الأردن، وتراب الأردن.

أما الفكاهة وحس الدعابة، فحدث عنها ولا حرج فقد امتلأت الصفحة بالتعليقات الطريفة والمزاح الممزوج بمرارة الواقع.


























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