الرئيسية | محليات الجمارك تضبط مواد مخدرة وسجائر إلكترونية مهربة

وطنا اليوم ـ عمان أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك جابر، بالتعاون مع إدارة المخدرات والأجهزة الأمنية اليوم السبت، محاولة تهريب 19 الف حبة مخدرة من نوع "ليريكا" و 9 آلاف حبة ترامادول. وقالت الدائرة في بين صحفي اليوم: إن العملية تمت من خلال تفتيش دقيق لإحدى السيارات الخصوصي (بحارة) القادمة إلى المملكة، حيث كانت مخبأة داخل جسم السيارة في مكان سري أُعد خصيصاً لغايات التهريب.

وفي السياق، ضبطت الكوادر العاملة في مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي- الركاب، كمية كبيرة من السجائر الإلكترونية ولوازمها، تقدر بـ 700 حبة، و5500 من لوازمها و150 من نكهات السجائر.

واشارت الدائرة الى ان آلية ضبطها جرت من خلال التفتيش الدقيق والمسح الإلكتروني لحقائب مسافرين قادمين عبر الترانزيت إلى دولة مجاورة وباستخدام جهاز اشعة إكس راي، مقدرة قيمة الغرامات الجمركية المترتبة عليها بــ30 ألف دينار. وتم إعداد محضر ضبط بالكميات المضبوطة ومصادرتها، وتحويل القضايا إلى مدعي عام الجمارك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير عام الجمارك اللواء الدكتور عبد المجيد الرحامنة أهمية الدور الذي تقوم به الدائرة في جميع مراكزها لضبط عمليات التهريب ومنع محاولات إدخال البضائع المهربة بأنواعها كافة عبر المنافذ الحدودية.

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