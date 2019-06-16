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الجمارك تضبط مواد مخدرة وسجائر إلكترونية مهربة
وطنا اليوم ـ عمان
أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مركز جمرك جابر، بالتعاون مع إدارة المخدرات والأجهزة الأمنية اليوم السبت، محاولة تهريب 19 الف حبة مخدرة من نوع "ليريكا" و 9 آلاف حبة ترامادول. وقالت الدائرة في بين صحفي اليوم: إن العملية تمت من خلال تفتيش دقيق لإحدى السيارات الخصوصي (بحارة) القادمة إلى المملكة، حيث كانت مخبأة داخل جسم السيارة في مكان سري أُعد خصيصاً لغايات التهريب.
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