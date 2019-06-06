الرئيسية | محليات الضريبة: نهاية الشهر آخر موعد لإعفاء الغرامات

وطنا اليوم ـ عمان دعت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات المكلفين الذين يترتب عليهم ارصدة ضريبية للاستفادة من قرار مجلس الوزراء القاضي بتمديد اعفاء الغرامات، وذلك للمبادرة بمراجعة مديريات الدائرة ومراكزها لدفع ما يترتب عليهم من ارصدة او تقسيطها قبل نهاية حزيران الحالي، وهو آخر موعد للاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من كامل الغرامات الذي تم تمديده حتى نهاية شهر حزيران الحالي.



وبينت الدائرة انه بإمكان المكلفين الذين لم يقوموا سابقا بتقديم إقرارات ضريبة الدخل او المبيعات المبادرة الى تقديمها ودفع الارصدة المعلنة فيها قبل نهاية الشهر الحالي حيث سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء عليهم بإعفائهم من الغرامات التي ستترتب عليهم.



وأوضحت الدائرة ان اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والأجور للموظفين والمستخدمين لا يعفي الملزمين منهم بتقديم الإقرارات ممن تتجاوز دخولهم السنوية الحد المقرر للإعفاءات من تقديم إقرارات ضريبة الدخل سنويا، وبالتالي فإن اي موظف او مستخدم يزيد مجموع دخله السنوي عن حد الاعفاءات ملزم بتقديم الإقرار الضريبي حتى وان تم اقتطاع ضريبة الدخل من الرواتب والاجور التي يحصل عليها شهريا.



وبينت الدائرة أن المكلفين الذين لا تمكنهم ظروفهم الحالية من تسديد كامل المبالغ المطلوبة منهم دفعة واحدة بإمكانهم تقسيط الارصدة المترتبة عليهم حتى نهاية العام الحالي.

ودعت الدائرة المكلفين الى عدم تأخير مراجعة الدائرة للاستفادة من الاعفاء حتى نهاية الفترة المحددة في الثلاثين من الشهر الحالي تجنبا للازدحام .

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