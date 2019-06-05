انخفاض أسعار الدجاج اليوم السبت

وطنا اليوم ـ عمان

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين انخفاض اسعار الدجاج اليوم السبت سواء الطازج او الحي المباع من خلال النتافات وذلك من خلال رصد الاسعار في كافة المحافظات . وقالت الوزارة في تصريح صحفي انها نفذت اليوم من خلال مراقبي الاسواق 14 جولة رقابية شملت 280 منشأة تجارية تبيع الدجاج الطازج والنتافات في مختلف المحافظات حيث تبين انخفاض واضح على أسعار الدجاج .

واضافت الوزارة ان اسعار دجاج النتافات تراجع اليوم ليباع بسعر يترواح بين 155 الى 167 قرشا في عشر محافظات وبيع بسعر 170 قرشا في محافظتي العاصمة والعقبة وبمعدل سعر بلغ 162 قرشا للكيلو فيما تراوحت اسعار الدجاج الطازج بين دينارين و220 قرشا وبمعدل سعر بلغ 215 قرشا للكيلو .