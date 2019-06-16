 وطنا نيوز -شاهد بالتفاصيل ... الشواربة يعلن إطلاق مشروع ’باص عمان‘
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شاهد بالتفاصيل ... الشواربة يعلن إطلاق مشروع ’باص عمان‘
التاريخ : 22-06-2019 03:38:44 المشاهدات: 1431

وطنا اليوم ـ حمزه المرعب الصقور

أعلن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إطلاق مشروع باص عمان، الذي سيشغل ١٣٥ حافلة اعتبارا من يوم الأحد ضمن خطة توفير ٢٨٦ حافلة حتى عام ٢٠٢٠.

وتحدث الشواربة خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن حافلات " باص عمان " للنقل العام، السبت، عن خطوط الخدمة، وآلية الدفع الإكتروني، ومزايا الحافلات التي سيتم تشغيلها.
وأكد الشواربة على ضرورة وجود حلول جذرية لمشكلة النقل في عمان.
وأشار إلى أنه سيتم تشغيل 260 حافلة مع نهاية 2020 ، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من أعمال البنية للباص السريع.
ولفت إلى أن الحافلات تتمتع بأعلى المواصفات العالمية من حيث توفر خدمة الانترنت والدفع الالكترونية والشاشات التي تبين محطات الوقوف والرحلات القادمة.
وأضاف تم الاستعانة بخدمات دولية حيث تم طرح عطاء دولي وتم التعاقد مع شركة تركية.


 

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