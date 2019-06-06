وطنا نيوز -"القتل القصد" لقاتل طفل البقعة .. والعثور على جثة طفل آخر

وطنا اليوم ـ جرائم

تعاملت ادارة البحث الجنائي خلال اسبوع واحد مع جريمتي قتل راح ضحيتها طفلان في منطقة مخيم البقعة، الأولى كان ضحيتها طفل بالثامنة من عمره، والثاني فتى عمره 14 عاما عثروا عليه مدفونا داخل إحدى المزارع .

وكان مدعي عام الجنايات الكبرى محمود الصمادي أوقف الأسبوع الماضي عاملا وافدا مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد أن اعترف الأخير بقتل طفل بالثامنة، وزعم أنه عثر عليه متوفيا أمام منزله في مخيم البقعة، فيما لايزال التحقيق جاريا لمعرفة ملابسات وفاة الطفل الثاني.

وأسند المدعي العام الصمادي تهمة القتل القصد للعامل الوافد، والذي يعمل في مطعم لبيع الفلافل ويسكن بالقرب من منزل الطفلة الضحية.