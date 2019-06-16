شركة اليرموك : خط الصرف الصحي بعيد ولم يتسبب بأي اضرار للمسجد العمري بالرمثا

وطنا اليوم ـ اربد

نفى مصدر في شركة مياه اليرموك ان تكون مياه الصرف الصحي اثرت على المسجد العمري او على مئذنته .

وبين المصدر ان خط الصرف الصحي بعيد جزئيا عن المسجد مؤكدا ان العمل بدء بتغير الخط بقطر 200 مل وتركيب منهل 90 بطول 60 مترا من اجل زيادة استيعاب الشبكة .

واكد ان ما تناوله البعض عبر الفيس بوك كان تهويلا وبعيد كل البعد عن الحقيقة مشيرا الى ان الشركة طرحت العطاء قبل ان يتم تناوله من قبل الفبيس بوك .

بدوره شكر امام المسجد العمري الشيخ مصعب ابو سرحان سرعة استجابة شركة اليرموك بالطلب الذي تقدم به مدير اوقاف الرمثا من اجل تغير الخط مؤكدا ان المسجد لم يتأذ نهائيا ولم تصل التسريبات للمئذنة .