الرئيسية | محليات الرزاز خاف من تفاؤل الأردنيين به ويؤكد التوجه لتعديل قانون الانتخاب

وطنا اليوم-عمان:قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الجمعة، إن الحكومة وفّرت 30 ألف فرصة عمل للأردنيين، حتى حزيران الحالي.

وأضاف الرزاز، خلال استضافته عبر برنامج "ستون دقيقة"، أن "الحكومة تعهدت بتوفير 60 ألف فرصة عمل في 2019، ووفرنا نصف العدد حتى الشهر الحالي".

ونوّه إلى وجود 300 ألف عاطل عن العمل في الأردن.

وكشف الرزاز، عن توجه الحكومة، إلى إرسال تعديلات على قانون الانتخاب، إلى مجلس النواب، في الدورة العادية المقبلة.

وتوقع أن لا تكون جميع تعديلات القانون جوهرية.

ونوّه إلى أن التعديلات قد تتضمن تعديل سن الترشح للانتخابات.

وكشف رئيس الحكومة عن شعور الخوف الذي كان يشعر به، بسبب شعور التفاؤل، في بداية عهد الحكومة.

وقال: إن "في حزيران من عام 2018، كشف استطلاع للرأي أجرته الحكومة، عن تفاؤل بالحكومة.

وأضاف "سقف التوقعات كان عاليا، والثقة برئيس الوزراء عالية، وكنا خائفين من هذا الاستطلاع".

وعزا الرزاز تخوفه، إلى عدم "وجود عصا سحرية لدى الحكومة".

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