الرئيسية | محليات صب الخرسانة في محطة الباص السريع بصويلح

وطنا اليوم-عمان:شهد مشروع محطة الحافلات والركاب الرئيسية في صويلح ضمن مشروع الباص سريع التردد أعمال صب خرسانة مسلحة للمرحلة الأولى بواقع 2600 متر مكعب تواصلت على مدار 15 ساعة متواصلة .

وتابع أمين عمان الدكتور يوسف الشواربه سير العمل في المشروع الذي يقام على قطعة أرض بمساحة 5 دونمات ، وبكلفة حوالي 15 مليون دينار.

وكانت أمانة عمان باشرت العمل في المشروع في 30 آيار من العام الماضي.

وتشمل الأعمال إنشاء مبنى المحطة الرئيسية بإنشاء مبنى من 5 طوابق بمساحة إجمالية 21 ألف متر مربع مخصص لحركة الانطلاق وإدارة التشغيل ، وإنشاء مدخل سفلي ومخرج علوي يربط مع الجسر القائم .

وشارك في الجولة مدير مدينة عمان المهندس أحمد ملكاوي ومدير إدارة السير المركزية العقيد باسم الخرابشة ورئيس اللجنة المحلية لمنطقة صويلح محمد القيسي وعدد من المسؤولين المعنيين .

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