الرزاز يشتكي : وسائل التواصل الاجتماعي بتغطي الخبر السلبي

وطنا اليوم-عمان: أكدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى الى المحافل الدولية لطرح قضايا الامة، ويصر على طرح هذه القضايا بشكل متكامل.

وقال الرزاز خلال استضافته في برنامج ستود دقيقة الذي يبث عبر شاشة التلفزيون الأردني وتقدمه الزميلة عبير الزبن، إن جلالة الملك لم ينسى خلال مؤتمر سنغافورة ايلاء القضية الفلسطينية الاولوية.

وعن الاوضاع الداخلية وبعد مرور عام على الحكومة قال الرزاز إن كل دولة بحاجة الى دور خبرة محلية تطرح قضاياها وتعد الدراسات المسبقة وتقيم، وتضع الخطط المستقبلية، مؤكدا أن هذا دور الحكومات وبالتشاركية مع المؤسسات المحلية، مثل مركز الدراسات الاستراتيجية والمركز الاقتصادي والاجتماعي.



وعن تقرير مركز الدراسات حول تقييم اداء الحكومة أكد الرزاز أنه هام جدا وبدأت الحكومة بدراسته بجدية، مشيرا الى ان الحكومة قالت من البداية إنها لا تملك عصا سحرية حتى لا يرتفع سقف التوقعات كثيرا.

واشار الى ان بعد الـ 100 يوم من عمر الحكومة بدأ يظهر تحسن تدريجي في مؤشرات تقييم الحكومة.

وبين أن أول هموم المواطن تتمثل بالبطالة، مشيرا الى ان السوق الأردني يولد بشكل طبيعي 35 ألف فرصة عمل سنوية.

واشار الى ان في الأردن نحو 300 ألف عاطل عن العمل.

وقال الرزاز إن نظرة الناس للمستقبل سوداوية، وهناك دراسات عالمية اصدرت نتائج تشير الى أن السوداوية سببها وسائل التواصل الاجتماعيالتي تغطي الجانب السلبي فقط من الاخبار.

واستشهد الرزاز بمثال قائلا "لو هبطت مئة طائرة بشكل سليم لن يتحدث احد، اما لو سقطت واحدة ستصبح حديث مواقع التواصل".

واشار الرزاز الى ان وسائل التواصل الاجتماعي اثرت على حكومته دون سوء نية، بسبب التركيز على السلبيات، مؤكدا أن ذلك قد ينعكس احباطا على المستقبل.