 وطنا نيوز -مسيرة قرب السفارة الأمريكية في عبدون.. والأمن يتأهب
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مسيرة قرب السفارة الأمريكية في عبدون.. والأمن يتأهب
التاريخ : 21-06-2019 08:17:12 المشاهدات: 651

وطنا اليوم-عمان:تجمع العشرات من قوى اليسار والحزب الشيوعي، عصر الجمعة، أمام دوار تاج مول في العاصمة عمان، للإنطلاق بمسيرة حاشدة تجاه السفارة الأمريكية في منطقة عبدون، رفضاً لمؤتمر البحرين ولصفقة القرن. 

وهتف المشاركون في المسيرة هتافات طالبت برفض صفقة القرن وعدم المشاركة في مؤتمر البحرين، الذي سيكون على حساب القضية الفلسطينية. 

ورفع المشاركون يافطات كتب عليها:

معا لإسقاط صفقة القرن ومؤتمر البحرين التطبيعي، امريكا راس الحية ، يسقط مزاد البحرين. 

وتجمعت قوات الأمن في محيط السفارة الأمريكية لمنع المعتصمين من الوصل اليها، فيما تم تسهيل حركة السير أمام المركبات. 


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