 وطنا نيوز -انقطاع للكهرباء يؤثر على تزويد بعض مناطق الزرقاء بالمياه
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انقطاع للكهرباء يؤثر على تزويد بعض مناطق الزرقاء بالمياه
التاريخ : 21-06-2019 03:34:40 المشاهدات: 1335

وطنا اليوم-عمان:رجحت شركة مياه الأردن (مياهنا) تأثير انقطاع التيار الكهربائي على محطتي ضخ المياه صباح اليوم في محافظة الزرقاء، على برنامج توزيع المياه على المشتركين.

وقالت الشركة في بيان صحافي صدر الجمعة عن مكتبها الاعلامي: إن التيار الكهربائي انقطع صباح الجمعة عن محطة ضخ خو، المزود الرئيسي لمياه الشرب للزرقاء، وكذلك عن محطة الحلابات والابار الخارجية لنحو ثلاث ساعات.

وبحسب بيان الشركة فإنه من المحتمل أن يؤثر انقطاع التيار الكهربائي جزئيا على برنامج التزويد المائي لمناطق الوسط التجاري ومخيم الزرقاء وحي الحسين وحي شاكر وحي شبيب في محافظة الزرقاء.


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