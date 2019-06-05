الذكرى الثالثة لهجوم الركبان الإرهابي الذي استهدف الأردن

وطنا اليوم-عمان:يستذكر الأردنيون اليوم السبت 21 حزيران 2019، الذكرى الثالثة لاستشهاد 7 وإصابة 15 آخرين، من أفراد سرية للقوات المسلحة الأردنية بالتفجير الإرهابي الذي وقع في منطقة الركبان على الحد الأردني السوري.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي, عن وقوع انفجار من قبل سيارة مفخخة على الساتر الترابي مقابل مخيم اللاجئين السوريين في منطقة الركبان, مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من منتسبي القوات المسلحة الأردنية, وقد تم تدمير عدد من الآليات المهاجمة المعادية بالقرب من الساتر.

يشار إلى أن الجهاز الأمني في القوات المسلحة تمكن من القبض على المتهمين على الحدود الأردنية السورية بعدما تبين أنهم من المنتمين لداعش وعلى صلة بتلك التفجيرات من خلال التخطيط ورسم الخطة مع الانتحاري المنفذ.

وكانت محكمة أمن الدولة قد أعلنت أحكاما في قضية الركبان الإرهابية تراوحت بين الإعدام للمتهم الرئيسي والأشغال الشاقة المؤبدة لثلاثة متهمين آخرين، والحكم بالسجن لمدة عامين بحق المتهم الخامس في القضية.

وقضت المحكمة بإعدام المجرم الرئيسي في القضية المدعو نجم عبدالله العمور شنقا حتى الموت الذي اعترف بتجنيد المتهمين من الثاني إلى الخامس لحساب تنظيم داعش الإرهابي للقيام بعملية إرهابية في مخيم الركبان، وتكليفهم بجمع معلومات عن الموقع والإجراءات الأمنية وتصوير الموقع، كما قضت بالأشغال الشاقة المؤبدة على المتهمين الثاني احمد معشي البدور والثالث فادي رشيد العمور والرابع فندي سلطان الغياث، فيما برأت المتهم الخامس احمد هلال العلي من التهم المنسوبة اليه باستثناء تهمتي استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك وتهمة دخول أراضي المملكة بطريقة غير مشروعة وتطبيق العقوبة الأشد بحقه وهي السجن عامين.

وكانت نيابة امن الدولة أسندت للمتهمين من الأول إلى الخامس تهم القيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة بالاشتراك أفضت إلى هدم بناء كان فيه أكثر من شخص، وأسندت للمتهمين من الأول حتى الثالث حيازة أسلحة اتوماتيكية بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك، كما أسندت للمتهم الخامس استيراد مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك والدخول إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية بطريقة غير مشروعة .