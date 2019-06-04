 وطنا نيوز -مسيرة شعبية في وسط عمّان رفضا لصفقة القرن
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مسيرة شعبية في وسط عمّان رفضا لصفقة القرن
التاريخ : 21-06-2019 01:53:58 المشاهدات: 950

وطنا اليوم-عمان:نظمت الحركة الاسلامية، مسيرة جماهيرية حاشدة بعد صلاة الجمعة، انطلقت من أمام المسجد الحسيني الكبير وسط البلد في العاصمة عمان تحت شعار "لا للتطبيع وبيع الاوطان".

وجاءت المسيرة بدعوة من الحركة  الإسلامية رفضاً لما يسمى "صفقة القرن وورشة البحرين التطبيعية"، وكما تأتي المشاركة، نصرة لفلسطين ودفاعاً عن الأردن.

وهتف المشاركون في المسيرة:

هذا الأردن ما ينسى وصايته على الاقصى

اسمع يا ترامب اللعين النا كل فلسطين

اسمع اسمع اسمع فلسطين ابدا لن تركع

بالروح بالدم نفديك يا اقصى


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