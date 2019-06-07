الحرارة تسجل 42 درجة في العقبة

وطنا اليوم-عمان:تستمر الأجواء معتدلة الحرارة اليوم الجمعة، في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية ، وفي الليل تكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة .

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء معتدلة يوم غد السبت، في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية ما بين 31 - 19، وفي المناطق الجنوبية 29- 19، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.