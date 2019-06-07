 وطنا نيوز -الحرارة تسجل 42 درجة في العقبة
اليوم :
Email: watananews@gmail.com
الحرارة تسجل 42 درجة في العقبة
التاريخ : 21-06-2019 11:38:06 المشاهدات: 1148

وطنا اليوم-عمان:تستمر الأجواء معتدلة الحرارة اليوم الجمعة، في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتثير الغبار في مناطق البادية ، وفي الليل تكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم مناطق المملكة .

وبحسب دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء معتدلة يوم غد السبت، في معظم مناطق المملكة وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان والمناطق الشمالية ما بين 31 - 19، وفي المناطق الجنوبية 29- 19، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 42 والصغرى 26 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض
التعليقات

تنويه

 • تتم مراجعة جميع التعليقات، وتنشر عند الموافقة عليها فقط.
• تحتفظ "وطنا نيوز" بحق حذف أي تعليق، ساعة تشاء، دون ذكر الأسباب.
• لن ينشر أي تعليق يتضمن إساءة، أو خروجا عن الموضوع محل التعليق، او يشير ـ تصريحا أو تلويحا ـ إلى أسماء بعينها، او يتعرض لإثارة النعرات الطائفية أوالمذهبية او العرقية.
• التعليقات سفيرة مرسليها، وتعبر ـ ضرورة ـ عنهم وحدهم ليس غير، فكن خير مرسل، نكن خير ناشر.

لا يوجد تعليقات على هذا الخبر
اضافة تعليق
الاسم
البريد الإلكتروني
التعليق