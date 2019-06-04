الرئيسية | محليات توضيح من العبوس حول قضية عقود الاطباء المقيمين

وطنا اليوم-عمان:قال نقيب الاطباء الدكتور علي العبوس انه تم التوصل الى حل لمشكلة "عقود الاطباء المقيمين" في وزارة الصحة.

واضاف في بيان صحفي، انه تم خلال اجتماع اللجنة الصحية لمجلس النواب برئاسة الدكتور عيسى الخشاشنة والذي حضره وزير الصحة الدكتور سعد جابر وعدد من اعضاء مجلس النقابة الاتفاق على العودة لعقود عام ٢٠١٦ مع جعل الكفالة 5 آلاف دينار عن كل سنة إلتزام.

كما تم الاتفاق على إلغاء حجز مزاولة المهنة وإلغاء تحديد سقف الـ 35 عام للتقدم لبرنامج المجلس الطبي الأردني وإعطاء الطبيب الحق بالإجازة بعد مرور 3 سنوات.

واوضح الدكتور العبوس انه تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الصحة والبيئة النيابية مع رئيس الوزراء د.عمر الرزاز ووزير الصحة لمناقشة في موضوع البطالة في صفوف الاطباء بما فيه مشكلة الاطباء خريجي اعوام 2012-2013.

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