إعادة المزاودة على 3 مواقع للعربات المتنقلة

وطنا اليوم-عمان: تعتزم أمانة عمان الكبرى إعادة المزاودة على 3 عربات من المطاعم المتنقلة المعروفة بـ”فود تراكس” مجددا، وذلك في قرار صادر عن لجنة الاستثمار في "الأمانة”.

وقال مدير دائرة الأملاك بـ”الأمانة” كساب الشخانبة، إن اعادة المزاودة الجديدة ستكون في مواقع مدينة الملك عبد الله الثاني بالقويسمة لعدم تقدم أي مزاودة، ومتنزه عمان القومي لاستبعاد العرض المقدم لعدم تأمين مبلغ دخول "العطاء”.

بينما الموقع الثالث سيكون، في حدائق الحسين بعد أن تساوت قيمة "المزاودة” بين شخصين بقيمة 15 ألف دينار، بحسب الشخانبة الذي لم يحدد بعد موعدا لـ”المزاودة الجديدة”.

من جهة أخرى، قال الشخانبة إن لجنة الاستثمار بـ”الأمانة” قررت في حال عدم استكمال شروط الإحالة على أحد المزاودين، فإنه يحال العطاء على المزاود الثاني مباشرة من حيث السعر، شريطة أن يكون مستكملا لكل الشروط، وفي حال استنكاف الثاني، فسيتم إعادة طرح الموقع المستنكف عنه للمزاودة بالظرف المختوم.

وكانت أمانة عمان طرحت في منتصف نيسان (ابريل) الماضي، 35 عربة "فود تراكس” في 20 موقعا بأنحاء متفرقة من العاصمة.

وفتحت "المزاودة "على "فود تراكس” أمام المزاودين علنا، في خطوة كانت تستهدف فيها الرد على المشككين بأن "العربات” أعطيت لمتنفذين وشركات.

وسجلت العربة، التي ستنصب أمام مستشفى البشير الحكومي، أعلى سعر، إذ بلغت المزاودة عليها 40 ألف دينار، فيما كان أدنى سعر لعربة "فود تركس” في مجمع الجنوب بالقويسمة بمبلغ 750 دينارا.

وأكدت "الأمانة” أنها وقفت على مسافة واحدة من المزاودين، وأنها منحتهم جميعا فرصا متساوية للظفر بالسيارات المتنقلة، متمنية "نجاح التجربة” التي يعمل بها لأول مرة في عمان، وذلك في ردها على تقولات بأن "العربات” ذهبت لمتنفذين.

وقال، في تصريحات صحفية سابقة، إن "فود تراكس” سيفتح فرص عمل أمام عدد من الشباب المتعطلين عن العمل، لافتة إلى أن "عددا منهم، نافس للحصول على عربة، لكن الحظ لم يحالفه”.

وشملت المواقع التي طرحتها الأمانة؛ حدائق الحسين- 3 عربات، وحدائق الملك عبد الله الثاني- 4 عربات، وشارع المطار بجانب ايكيا- عربة واحدة، وشارع المطار الطريق الخدمي- عربة واحدة، متنزه عمان القومي- 3 عربات، ومتنزه غابة ملك البحرين- 3 عربات، وجامعة البتراء- عربة واحدة، ومجمع الشمال للسفريات- عربة واحدة، وجامعة العلوم التطبيقية- عربة واحدة، ومبنى أمانة عمان الكبرى برأس العين- عربتين، ومدينة الملك عبد الله الثاني- ثلاث عربات ومجمع دوائر العبدلي التابع للأمانة- عربة واحدة، ومجمع الجنوب- عربتين، ومستشفى البشير- عربة، وماركا كلية البولتكينك- عربة، والساحة الهاشمية- 3 عربات، والاستقلال مول ضمن أراضي الأمانة- 4 عربات، والشميساني كلية الأميرة عالية- عربة، وشارع الأمير طلال بن محمد بعد جسر الأردن- عربة.