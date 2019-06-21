العمل توقف خط انتاجي لمصنع في مليح

وطنا اليوم-عمان:تابعت وزارة العمل من خلال مديرية السلامة والصحة المهنية ظروف وحيثيات حادث اختناق سبعة عشر عاملا جراء استنشاق الابخرة المتسربة من احدى الماكينات في فرع انتاجي بمنطقة مليح بمحافظة مادبا تابع لاحد مصانع الالبسة واوضح مدير المديرية المهندس هيثم النجداوي انه وحال ورود المعلومة قامت الوزارة بارسال فريق فني يتكون من مهندسين متخصصين بقضايا السلامة والصحة المهنية وجرى الكشف على المصنع وعلى المكان الذي تم رصد تسرب الابخرة منه وجرى فحص الضاغطة التي تسببت بتسرب الابخرة واختناق العمال ، حيث جرى التأكيد على عدم العودة للعمل الا بعد اجراء الصيانة الكاملة والتاكد من انتهاء مشكلة التسريب واعطاء فريق السلامة التابع للوزارة الامر بالعودة للعمل منعا لاي مضاعفات او تسرب اخر.

في حين قام مفتشو العمل وبإيعاز من الوزير والامين العام بالكشف على المصنع وزيارة العمال المصابين والاطمئنان على حالتهم الصحية وتسجيل محضر بالواقعة .

وتبين للمفتشين من مديرية عمل مادبا انه وفي اعقاب اصابة العمال تم نقلهم الى المستشفى حيث قام المفتشون بالاطلاع على اسباب الحادث والاطمئنان على حالة العاملين وتلقيهم الرعاية الطبية الكاملة وخروجهم بعد ذلك من المستشفى . وجرى التأكيد على عدم اعادة تشغيل خط الانتاج الا بعد التأكد من صيانة الضواغط وإشعار مديرية السلامة والصحة المهنية بذلك .

واضاف النجداوي ان فريق تفتيش سوف يقوم بزيارة للمصنع يوم السبت القادم للتأكد من انتهاء عمليات الصيانة بالشكل المطلوب لضمان عدم تكرار ما حدث .