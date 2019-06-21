الرئيسية | محليات العضايلة يعلق على مقابلة له مع تلفزيون اسرائيلي

وطنا اليوم-عمان: علق الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي مراد العضايلة على بث مقابلة له عبر إحدى وسائل اعلام الاحتلال الاسرائيلي.

وأكد العضايلة في منشور له عبر فيسبوك أنه لم يجر أي مقابلة مع أي وسيلة اعلام للاحتلال الاسرائيلي وانه يرفض رفضا قاطعا ومبدئا وشرعا التعامل مع الاحتلال بكل اشكاله وادواته.



وتاليا منشور العضايلة:



بسم الله الرحمن الرحيم



انوه الى أن مكتب وكالة اسوشيتد برس العالمية في عمان قد اجرى معي مقابلة حول استشهاد الرئيس محمد مرسي رحمه الله تعالى، والتي بدورها وزعته على عدة قنوات تلفزة، لأتفاجأ ان تلفزيون الاحتلال الصهيوني قد اقتطع جزء من هذه المقابلة وبثها .

وجرى التنويه باني لم اجر اي مقابلة مع اي وسيلة اعلام صهيونية مؤكدا رفضنا القاطع والمبدئي والشرعي في التعامل مع الاحتلال بكل اشكاله وادواته.

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