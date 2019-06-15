قناة سعودية تشتم محللين أردنيين.. أحدهما لجأ للقضاء

وطنا اليوم-عمان:وجهت قناة "السعودية 24"، الموالية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيلا من الشتائم لمحللين سياسيين أردنيين.

القناة السعودية، عبر أحد برامجها، من تقديم السوري عبد الجليل السعيد، وصفت الكاتب والمحلل عمر عياصرة بـ"الإخونجي القذر"، فيما قال السعيد متحدثا عن الأكاديمي حسن البراري: "فلتان في براري الإعلام".

وأضاف السعيد: "نهيب في الأخوة بالمملكة الأردنية الهاشمية، لماذا تسمحون لهؤلاء المرتزقة، مرتزقة عزمي، مثل عمر عياصرة هذا الإخونجي القذر، وحسن البراري، الفلتان في براري الإعلام، تسمحون لهم في التكلم ضد المملكة العربية السعودية، والخليج والعرب، من أرض عمّان، من أرض المملكة الأردنية الهاشمية".

ولم يتأخر حسن البراري في الرد، كاشفا أن الهجمة تمت بتوجيه من الناطق الإعلامي للسفارة السعودية في عمّان، عبد السلام العنزي.

وقال البراري إنه سيتجه إلى رفع قضية، الأحد المقبل، فيما لم يحدد ما إن كان المشتكى عليه العنزي، أو السعيد والقناة السعودية.

يشار إلى أن الهجوم على عياصرة والبراري جاء لظهورهما المتكرر عبر شاشة "الجزيرة".