الملك يعود الى أرض الوطن

وطنا اليوم-عمان:عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، الجمعة، بعد زيارة إلى سنغافورة، حيث شارك جلالته في المؤتمر الدولي "مجتمعات متماسكة"، وألقى الكلمة الرئيسية في افتتاح المؤتمر.

وأجرى جلالة الملك، خلال الزيارة، مباحثات مع رئيسة جمهورية سنغافورة حليمة يعقوب ورئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ، ركزت على العلاقات بين البلدين وسبل توسيع التعاون المشترك في المجالات كافة.

وحضر جلالة الملك جانبا من منتدى الأعمال الأردني السنغافوري، كما زار جلالته جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة.